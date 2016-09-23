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مذيع برنامج اليوم يرفع العقال تقديراً لـ "العماني" التي عادت للدراسة بعد انقطاع 40 عاماً

قصة ملهمة دفعتها لتصبح إحدى أشهر طالبات الجماعة في المملكة بعمر السبعين

في مشهد مؤثر رفع مذيع #برنامج_اليوم، العقال تقديراً لسلوى العماني التي عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لأكثر من 40 عاماً.

وكانت العماني؛ قد عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دام أكثر من أربعة عقود؛ لتصبح إحدى أشهر طالبات المملكة بتفوقها اللافت، الذي حقّقته وهي مشرفة على عمر السبعين.

وقالت الطالبة سلوى العماني؛ إنها تزوجت في سن الثامنة عشرة وهو ما منعها من إكمال الرحلة التعليمية، رغم أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، ونجحت في العودة في سن 68، متحدية كل الظروف.

وأضافت، أنها كانت تحب التعليم، وخصوصاً دراسة المواد العلمية، وأنها سعت لتحقيق هذا الهدف، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، ثم ذهبت للتعليم وطلبت العودة للدراسة حتى لو من الصفر، ‏وبعد عدة مفاوضات تم قبولها في المرحلة ثاني متوسط لمواصلة الدراسة، ‏وبعدها دخلت ثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ وقررت دخول الجامعة". وتمكنت من الالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذيع برنامج اليوم يرفع العقال تقديراً لـ "العماني" التي عادت للدراسة بعد انقطاع 40 عاماً
سبق

في مشهد مؤثر رفع مذيع #برنامج_اليوم، العقال تقديراً لسلوى العماني التي عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لأكثر من 40 عاماً.

وكانت العماني؛ قد عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دام أكثر من أربعة عقود؛ لتصبح إحدى أشهر طالبات المملكة بتفوقها اللافت، الذي حقّقته وهي مشرفة على عمر السبعين.

وقالت الطالبة سلوى العماني؛ إنها تزوجت في سن الثامنة عشرة وهو ما منعها من إكمال الرحلة التعليمية، رغم أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، ونجحت في العودة في سن 68، متحدية كل الظروف.

وأضافت، أنها كانت تحب التعليم، وخصوصاً دراسة المواد العلمية، وأنها سعت لتحقيق هذا الهدف، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، ثم ذهبت للتعليم وطلبت العودة للدراسة حتى لو من الصفر، ‏وبعد عدة مفاوضات تم قبولها في المرحلة ثاني متوسط لمواصلة الدراسة، ‏وبعدها دخلت ثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ وقررت دخول الجامعة". وتمكنت من الالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
11:14 AM

مذيع برنامج اليوم يرفع العقال تقديراً لـ "العماني" التي عادت للدراسة بعد انقطاع 40 عاماً

قصة ملهمة دفعتها لتصبح إحدى أشهر طالبات الجماعة في المملكة بعمر السبعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مشهد مؤثر رفع مذيع #برنامج_اليوم، العقال تقديراً لسلوى العماني التي عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لأكثر من 40 عاماً.

وكانت العماني؛ قد عادت إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعٍ دام أكثر من أربعة عقود؛ لتصبح إحدى أشهر طالبات المملكة بتفوقها اللافت، الذي حقّقته وهي مشرفة على عمر السبعين.

وقالت الطالبة سلوى العماني؛ إنها تزوجت في سن الثامنة عشرة وهو ما منعها من إكمال الرحلة التعليمية، رغم أن الشغف العلمي ظل يلازمها طوال السنوات الماضية، ونجحت في العودة في سن 68، متحدية كل الظروف.

وأضافت، أنها كانت تحب التعليم، وخصوصاً دراسة المواد العلمية، وأنها سعت لتحقيق هذا الهدف، لذا التحقت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس الكبيرات، ثم ذهبت للتعليم وطلبت العودة للدراسة حتى لو من الصفر، ‏وبعد عدة مفاوضات تم قبولها في المرحلة ثاني متوسط لمواصلة الدراسة، ‏وبعدها دخلت ثانوية الكبيرات وتخرجت بمعدل عالٍ وقررت دخول الجامعة". وتمكنت من الالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

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