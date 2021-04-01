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تنفيذ شرع الله في سعودي قَتَل مواطنيْن اثنين بالرياض.. أطلق النار عليهما

"الداخلية": نؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى لوفاتهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- على قتل/ محمد بن معجب بن فهد العجمي -سعودي الجنسية- وسلطان بن سالم بن معجب العجمي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفيذ شرع الله في سعودي قَتَل مواطنيْن اثنين بالرياض.. أطلق النار عليهما
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى لوفاتهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- على قتل/ محمد بن معجب بن فهد العجمي -سعودي الجنسية- وسلطان بن سالم بن معجب العجمي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:28 PM

تنفيذ شرع الله في سعودي قَتَل مواطنيْن اثنين بالرياض.. أطلق النار عليهما

"الداخلية": نؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصًا بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطنين اثنين وذلك بإطلاق النار عليهما؛ مما أدى لوفاتهما.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة الرياض؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- على قتل/ محمد بن معجب بن فهد العجمي -سعودي الجنسية- وسلطان بن سالم بن معجب العجمي -سعودي الجنسية؛ وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ معجب بن حزام بن سالم العجمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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