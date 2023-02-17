جامعة الطائف تعلن أرقام المرشحين لوظائفها الأكاديمية ومدرسي اللغة

ستجُرى المقابلات الشخصية لهم ابتداءً من 7 رجب المقبل

أعلنت جامعة الطائف، اليوم أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) ووظائف (مدرس لغة) التي سبق أن تم فتح التقديم عليها يوم الثلاثاء الموافق 19 جمادى الأول الماضي.



وأوضحت جامعة الطائف أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق للسابع من رجب المقبل، حسب أرقام التقديم والمواعيد المحددة في جداول المقابلات الشخصية المنشورة في موقعها الإلكتروني وفي حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وفيما يتعلق بأماكن إجراء المقابلات الشخصية، بينت الجامعة أنها ستجرى للمرشحين على الوظائف الأكاديمية (أستاذ/أستاذ مشارك/أستاذ مساعد) في مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بمقر الجامعة في الحوية (للرجال)، وفي الطابق الأول من مبنى (15) بمقر الطالبات في الحوية (بوابة الدخول رقم 16).





أما المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف (مدرس لغة)، فستجرى تلك المقابلات للمتقدمين الرجال في مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بمقر الجامعة بالحوية، وللسيدات في مبنى (15) بمقر الطالبات في الحوية (بوابة الدخول رقم 16).



ويأتي فتح الوظائف الأكاديمية ضمن جهود جامعة الطائف لتوطين عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين، وكذلك توظيف مدرسي لغة لتلبية احتياجاتها من مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك للتوسع في تدريس اللغة الإنجليزية لطلابها، وبعد إدراجها اللغة الصينية في الخطط الدراسية لطلابها وطالباتها.