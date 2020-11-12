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"القصبي" يهنئ العاملين في الإعلام بإطلاق قناة الشرق تزامنًا مع استضافة قمة العشرين

من خلال تغريدة بـ"تويتر" معربًا عن تمنياته بأن تكون إضافة للمشهد الإعلامي العالمي

هنأ وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي العاملين في المجال الإعلامي على إطلاق قناة الشرق الإخبارية اليوم بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة بلومبرغ الإعلامية، والتي تتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة تهنئة عبر حسابه الوزير القصبي بمنصة تويتر.

وأضاف الوزير "القصبي" ونتطلع أن تكون إضافة للمشهد الإعلامي السعودي والعربي والعالمي.

ومن جانبهم، أشاد عدد من المغردين بالجهود التي يقدمها الدكتور ماجد القصبي للرقي بالعمل الإعلامي بالمملكة لمواكبة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدين أن إطلاق القناة تأكيد على المساعي الحثيثة التي تخطوها وزارة الإعلام لإبراز رسالة المملكة وعالميتها.


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"القصبي" يهنئ العاملين في الإعلام بإطلاق قناة الشرق تزامنًا مع استضافة قمة العشرين
سبق

هنأ وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي العاملين في المجال الإعلامي على إطلاق قناة الشرق الإخبارية اليوم بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة بلومبرغ الإعلامية، والتي تتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة تهنئة عبر حسابه الوزير القصبي بمنصة تويتر.

وأضاف الوزير "القصبي" ونتطلع أن تكون إضافة للمشهد الإعلامي السعودي والعربي والعالمي.

ومن جانبهم، أشاد عدد من المغردين بالجهود التي يقدمها الدكتور ماجد القصبي للرقي بالعمل الإعلامي بالمملكة لمواكبة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدين أن إطلاق القناة تأكيد على المساعي الحثيثة التي تخطوها وزارة الإعلام لإبراز رسالة المملكة وعالميتها.


12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:23 AM

"القصبي" يهنئ العاملين في الإعلام بإطلاق قناة الشرق تزامنًا مع استضافة قمة العشرين

من خلال تغريدة بـ"تويتر" معربًا عن تمنياته بأن تكون إضافة للمشهد الإعلامي العالمي

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عبدالله العنزي - الرياض
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هنأ وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي العاملين في المجال الإعلامي على إطلاق قناة الشرق الإخبارية اليوم بالشراكة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومجموعة بلومبرغ الإعلامية، والتي تتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة تهنئة عبر حسابه الوزير القصبي بمنصة تويتر.

وأضاف الوزير "القصبي" ونتطلع أن تكون إضافة للمشهد الإعلامي السعودي والعربي والعالمي.

ومن جانبهم، أشاد عدد من المغردين بالجهود التي يقدمها الدكتور ماجد القصبي للرقي بالعمل الإعلامي بالمملكة لمواكبة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدين أن إطلاق القناة تأكيد على المساعي الحثيثة التي تخطوها وزارة الإعلام لإبراز رسالة المملكة وعالميتها.


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