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أمانة عسير تطلق فعاليات "السعودية الخضراء"

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع

أطلقت أمانة منطقة عسير، بالتزامن مع "اليوم العالمي للتطوع"، فعاليات "السعودية الخضراء"، لتعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

كما يأتي ذلك لتمكين متطوعي ومتطوعات المنطقة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها المنطقة.

وقالت مديرة الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة، سلوى القحطاني: إن الفعالية جاءت ضمن أعمال الحملة الوطنية "عطاء وطن" التي طرحت نحو ١٢ فرصة تطوعية، ضمن مبادرات التشجير، والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء، والمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع الحيوية في مدينة أبها.

وأضافت: شهدت الفرص مشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع بهدف زراعة ألف شجرة ومليون ونصف المليون زهرة.

وأوضحت أن الأمانة تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير، وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية، ومواكبة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة.

يذكر أن أمانة المنطقة شرعت في توسيع نطاق دائرة الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية؛ للعمل على زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير تطلق فعاليات "السعودية الخضراء"
سبق

أطلقت أمانة منطقة عسير، بالتزامن مع "اليوم العالمي للتطوع"، فعاليات "السعودية الخضراء"، لتعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

كما يأتي ذلك لتمكين متطوعي ومتطوعات المنطقة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها المنطقة.

وقالت مديرة الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة، سلوى القحطاني: إن الفعالية جاءت ضمن أعمال الحملة الوطنية "عطاء وطن" التي طرحت نحو ١٢ فرصة تطوعية، ضمن مبادرات التشجير، والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء، والمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع الحيوية في مدينة أبها.

وأضافت: شهدت الفرص مشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع بهدف زراعة ألف شجرة ومليون ونصف المليون زهرة.

وأوضحت أن الأمانة تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير، وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية، ومواكبة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة.

يذكر أن أمانة المنطقة شرعت في توسيع نطاق دائرة الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية؛ للعمل على زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:48 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
11:25 PM

أمانة عسير تطلق فعاليات "السعودية الخضراء"

تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أطلقت أمانة منطقة عسير، بالتزامن مع "اليوم العالمي للتطوع"، فعاليات "السعودية الخضراء"، لتعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

كما يأتي ذلك لتمكين متطوعي ومتطوعات المنطقة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها المنطقة.

وقالت مديرة الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة، سلوى القحطاني: إن الفعالية جاءت ضمن أعمال الحملة الوطنية "عطاء وطن" التي طرحت نحو ١٢ فرصة تطوعية، ضمن مبادرات التشجير، والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء، والمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع الحيوية في مدينة أبها.

وأضافت: شهدت الفرص مشاركة أكثر من ٢٠٠ متطوع بهدف زراعة ألف شجرة ومليون ونصف المليون زهرة.

وأوضحت أن الأمانة تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير، وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية، ومواكبة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة.

يذكر أن أمانة المنطقة شرعت في توسيع نطاق دائرة الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية؛ للعمل على زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.

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