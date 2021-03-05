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القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض

عُثر بحوزتهم على نقود ومقتنيات.. وتمت إحالتهم للنيابة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.


وقال: "تمثلت جرائمهم في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.


وقال: "تمثلت جرائمهم في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
07:01 PM

القبض على 8 أشخاص امتهنوا نشل الحقائب النسائية وسلب الأموال بالرياض

عُثر بحوزتهم على نقود ومقتنيات.. وتمت إحالتهم للنيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.


وقال: "تمثلت جرائمهم في الاعتداء على المارة، وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، وذلك في عدد من الأحياء وسط مدينة الرياض، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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