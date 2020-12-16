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بالفيديو.. "العرفج": لا بد من معاقبة مروِّجي الشائعات.. وعرعر عرفت التحضر قبل باقي المدن

أشار إلى أن ميزانية 2021 هي ميزانية النماء والعطاء والبناء

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه لا بد من فرض عقوبات على مروِّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن عرعر عرفت التحضر قبل بقية المدن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار عامل المعرفة إلى أن ميزانية السعودية 2021 هي ميزانية النماء والعطاء والبناء، مؤكدًا ضرورة تفعيل العقوبات على مروِّجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتداولهم الأخبار المغلوطة حول لقاح كورونا.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض عامل المعرفة كتاب "الرويس" للمؤلف "ياسين بن ساعد بن عمرو" الذي يتحدث عن حي "الرويس" بمدينة جدة.

كما وجّه "العرفج" سؤالاً لهيئة الترفيه عن المجالات الترفيهية المتاحة لأصحاب الأعمار فوق الخمسين، مؤكدًا أن مسار أعمارنا الاجتماعي يرتبط بثلاثة مسارات، هي "عرس، عزيمة وعزاء".

وفي سياق متصل، استعرض البرنامج تسجيل خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني. وبدوره علق "العرفج" قائلاً: "هذا أنبوب ثقافي ومعرفي.. وعرعر متطورة قبل باقي المدن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": لا بد من معاقبة مروِّجي الشائعات.. وعرعر عرفت التحضر قبل باقي المدن
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه لا بد من فرض عقوبات على مروِّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن عرعر عرفت التحضر قبل بقية المدن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار عامل المعرفة إلى أن ميزانية السعودية 2021 هي ميزانية النماء والعطاء والبناء، مؤكدًا ضرورة تفعيل العقوبات على مروِّجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتداولهم الأخبار المغلوطة حول لقاح كورونا.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض عامل المعرفة كتاب "الرويس" للمؤلف "ياسين بن ساعد بن عمرو" الذي يتحدث عن حي "الرويس" بمدينة جدة.

كما وجّه "العرفج" سؤالاً لهيئة الترفيه عن المجالات الترفيهية المتاحة لأصحاب الأعمار فوق الخمسين، مؤكدًا أن مسار أعمارنا الاجتماعي يرتبط بثلاثة مسارات، هي "عرس، عزيمة وعزاء".

وفي سياق متصل، استعرض البرنامج تسجيل خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني. وبدوره علق "العرفج" قائلاً: "هذا أنبوب ثقافي ومعرفي.. وعرعر متطورة قبل باقي المدن".

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:49 PM

بالفيديو.. "العرفج": لا بد من معاقبة مروِّجي الشائعات.. وعرعر عرفت التحضر قبل باقي المدن

أشار إلى أن ميزانية 2021 هي ميزانية النماء والعطاء والبناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه لا بد من فرض عقوبات على مروِّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن عرعر عرفت التحضر قبل بقية المدن.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار عامل المعرفة إلى أن ميزانية السعودية 2021 هي ميزانية النماء والعطاء والبناء، مؤكدًا ضرورة تفعيل العقوبات على مروِّجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتداولهم الأخبار المغلوطة حول لقاح كورونا.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض عامل المعرفة كتاب "الرويس" للمؤلف "ياسين بن ساعد بن عمرو" الذي يتحدث عن حي "الرويس" بمدينة جدة.

كما وجّه "العرفج" سؤالاً لهيئة الترفيه عن المجالات الترفيهية المتاحة لأصحاب الأعمار فوق الخمسين، مؤكدًا أن مسار أعمارنا الاجتماعي يرتبط بثلاثة مسارات، هي "عرس، عزيمة وعزاء".

وفي سياق متصل، استعرض البرنامج تسجيل خط أنابيب النفط القديم "التابلاين" في سجل التراث الصناعي الوطني. وبدوره علق "العرفج" قائلاً: "هذا أنبوب ثقافي ومعرفي.. وعرعر متطورة قبل باقي المدن".

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