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دكتوراه "كردي" تكشف ارتفاع ملوثات الهواء بساعات الذروة في المدينة المنورة

في رسالته العلمية التي نال بها مرتبة الشرف من جامعة نيوكاسل البريطانية

أكدت نتائج دراسة الدكتوراه التي نالها خالد نائل كردي مع مرتبة الشرف من جامعة نيوكاسل البريطانية في تخصص صحة البيئة، وجود ارتفاع شديد في تركيز الملوثات الهوائية خلال ساعات الذروة بالمدينة المنورة وفي الشهور ذات العلاقة بالمواسم الدينية؛ نظراً لزيادة نسبة الزوار والحجاج وبالتالي زيادة معدلات الحركة المرورية والنشاط البشري.

وأوضحت النتائج أنه وبسبب ذلك يتعرض الناس لخطر هذه الملوثات التي قد تعرضهم للإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهابات الرئوية، والسرطان وتصلب الشرايين والسكتة القلبية.

وكانت الرسالة حول قضية التلوث الهوائي الناجم عن انبعاثات عوادم السيارات بالمدينة المنورة ومدى أثرها على الصحة العامة لسكان المدينة.

يُذكر أن كردي كان يشغل وظيفة مدير إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة قبل ابتعاثه منذ بضع سنوات.

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دكتوراه "كردي" تكشف ارتفاع ملوثات الهواء بساعات الذروة في المدينة المنورة
سبق

أكدت نتائج دراسة الدكتوراه التي نالها خالد نائل كردي مع مرتبة الشرف من جامعة نيوكاسل البريطانية في تخصص صحة البيئة، وجود ارتفاع شديد في تركيز الملوثات الهوائية خلال ساعات الذروة بالمدينة المنورة وفي الشهور ذات العلاقة بالمواسم الدينية؛ نظراً لزيادة نسبة الزوار والحجاج وبالتالي زيادة معدلات الحركة المرورية والنشاط البشري.

وأوضحت النتائج أنه وبسبب ذلك يتعرض الناس لخطر هذه الملوثات التي قد تعرضهم للإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهابات الرئوية، والسرطان وتصلب الشرايين والسكتة القلبية.

وكانت الرسالة حول قضية التلوث الهوائي الناجم عن انبعاثات عوادم السيارات بالمدينة المنورة ومدى أثرها على الصحة العامة لسكان المدينة.

يُذكر أن كردي كان يشغل وظيفة مدير إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة قبل ابتعاثه منذ بضع سنوات.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
06:04 PM

دكتوراه "كردي" تكشف ارتفاع ملوثات الهواء بساعات الذروة في المدينة المنورة

في رسالته العلمية التي نال بها مرتبة الشرف من جامعة نيوكاسل البريطانية

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عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
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أكدت نتائج دراسة الدكتوراه التي نالها خالد نائل كردي مع مرتبة الشرف من جامعة نيوكاسل البريطانية في تخصص صحة البيئة، وجود ارتفاع شديد في تركيز الملوثات الهوائية خلال ساعات الذروة بالمدينة المنورة وفي الشهور ذات العلاقة بالمواسم الدينية؛ نظراً لزيادة نسبة الزوار والحجاج وبالتالي زيادة معدلات الحركة المرورية والنشاط البشري.

وأوضحت النتائج أنه وبسبب ذلك يتعرض الناس لخطر هذه الملوثات التي قد تعرضهم للإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهابات الرئوية، والسرطان وتصلب الشرايين والسكتة القلبية.

وكانت الرسالة حول قضية التلوث الهوائي الناجم عن انبعاثات عوادم السيارات بالمدينة المنورة ومدى أثرها على الصحة العامة لسكان المدينة.

يُذكر أن كردي كان يشغل وظيفة مدير إدارة المختبرات وأبحاث البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة قبل ابتعاثه منذ بضع سنوات.

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