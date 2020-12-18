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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

أفريقيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في الإصِابات بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية بلغت 2,449,754 حالة حتى الآن

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس "كورونا" في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

من جهة أخرى، سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 61,8204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18,371 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3,070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2,804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191,828 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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أفريقيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في الإصِابات بـ"كورونا"
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس "كورونا" في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

من جهة أخرى، سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 61,8204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18,371 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3,070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2,804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191,828 حالة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
02:45 PM

أفريقيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في الإصِابات بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية بلغت 2,449,754 حالة حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس "كورونا" في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

من جهة أخرى، سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 61,8204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18,371 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3,070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2,804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191,828 حالة.

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