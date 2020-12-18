أفريقيا تسجل ارتفاعًا جديدًا في الإصِابات بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية بلغت 2,449,754 حالة حتى الآن

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس "كورونا" في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

من جهة أخرى، سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 61,8204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18,371 حالة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3,070 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2,804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191,828 حالة.