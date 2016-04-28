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مدير تعليم الليث: 5 أعوام مع رؤية 2030 حافلة بالإنجازات

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة: "بتوفيق الله، ثم ما أنعم علينا من قيادة رشيدة استثمرت الثروات البشرية والطبيعية ماضون في تحقيق هذه الرؤية عاماً بعد آخر، وأن ما تحقق خلال خمسة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار".

وأضاف: "عشنا خمسة أعوام مزدهرة بالطموحات والإنجازات، وتنافسية عالية مضينا فيها على خُطى الرؤية بهمة طوقتنا بها قيادتنا الرشيدة، وعزيمة نستلهمها من وطن عظيم".

وأشاد "الحازمي" بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها كل قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، وقطاع التعليم على وجه الخصوص، والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد؛ حيث تسعى وزارة التعليم بقيادة الوزير لتحقيق تطلعات الوطن وقيادته، وهو ما نتج عنه اعتماد العديد من المشاريع والمبادرات التعليمية الكبيرة التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن، ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق مستهدفات رؤيتنا وطموحنا عنان السماء".

مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم الليث: 5 أعوام مع رؤية 2030 حافلة بالإنجازات
سبق

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة: "بتوفيق الله، ثم ما أنعم علينا من قيادة رشيدة استثمرت الثروات البشرية والطبيعية ماضون في تحقيق هذه الرؤية عاماً بعد آخر، وأن ما تحقق خلال خمسة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار".

وأضاف: "عشنا خمسة أعوام مزدهرة بالطموحات والإنجازات، وتنافسية عالية مضينا فيها على خُطى الرؤية بهمة طوقتنا بها قيادتنا الرشيدة، وعزيمة نستلهمها من وطن عظيم".

وأشاد "الحازمي" بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها كل قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، وقطاع التعليم على وجه الخصوص، والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد؛ حيث تسعى وزارة التعليم بقيادة الوزير لتحقيق تطلعات الوطن وقيادته، وهو ما نتج عنه اعتماد العديد من المشاريع والمبادرات التعليمية الكبيرة التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن، ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق مستهدفات رؤيتنا وطموحنا عنان السماء".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
08:36 PM

مدير تعليم الليث: 5 أعوام مع رؤية 2030 حافلة بالإنجازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة: "بتوفيق الله، ثم ما أنعم علينا من قيادة رشيدة استثمرت الثروات البشرية والطبيعية ماضون في تحقيق هذه الرؤية عاماً بعد آخر، وأن ما تحقق خلال خمسة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار".

وأضاف: "عشنا خمسة أعوام مزدهرة بالطموحات والإنجازات، وتنافسية عالية مضينا فيها على خُطى الرؤية بهمة طوقتنا بها قيادتنا الرشيدة، وعزيمة نستلهمها من وطن عظيم".

وأشاد "الحازمي" بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها كل قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، وقطاع التعليم على وجه الخصوص، والتي كانت جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد؛ حيث تسعى وزارة التعليم بقيادة الوزير لتحقيق تطلعات الوطن وقيادته، وهو ما نتج عنه اعتماد العديد من المشاريع والمبادرات التعليمية الكبيرة التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن، ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق مستهدفات رؤيتنا وطموحنا عنان السماء".

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