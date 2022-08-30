المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.
ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.