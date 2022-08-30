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المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

مجمل الإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و335700

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.

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المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة
سبق

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:25 AM

المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة

مجمل الإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و335700

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.

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