الرياض تحتضن اليوم القمة الخليجية الـ 42 برئاسة المملكة

ناقش وزراء خارجية دول التعاون التقارير والتوصيات المرفوعة

تُعقد اليوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية، يوم الأحد الماضي، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرّها مقام المجلس الأعلى عام 2015 وما تمّ تنفيذه بشأنها من قرارات وما تمّ إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وبيّنت أن الوزراء ناقشوا كذلك التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى.

وأشاد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، بالجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، التي تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط السعودية بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب.