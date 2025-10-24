النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير السجون يستقبل تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم

بحثا توحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل

استقبل مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، في مكتبه الثلاثاء، تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، ووفد من الإدارة العامة لإصلاحية الرياض.

وتأتي الزيارة للاطلاع على بعض مرافق وبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وتوحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل بما يعود عليه وذويه بالنفع.

وفي بداية الزيارة استمع الوفد إلى شرح موجز عن كيفية استقبال النزلاء في الإصلاحية، وآلية التصنيف الأمني والإصلاحي للنزلاء، والبرامج المقدمة لهم، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تلاها جولة داخل بعض الوحدات السجنية، والمعهد المهني مروراً بمبنى التعليم.

وجرى استعراض برنامج الفنون، والذي يهتم بالنزلاء الموهوبين في فن الرسم والنحت والمسرح والغناء والفنون الشعبية والأدبية.

وانتقل الوفد إلى معمل يدرب النزلاء فيه على إنتاج الشموع، والبيت العائلي والمكون من وحدات سكنية عدة، مهيأة بالكامل لتمكين النزلاء من الالتقاء بأسرهم يوماً كاملاً بأعلى معايير الأمان والخصوصية.

وزار الوفد جناح مركز الأعمال الخاص بقضايا الديون، والمجهز بكل وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت لإنهاء قضاياهم المالية العالقة.

وفي ختام الزيارة زار الوفد مركز "إشراقة" والمعني بعلاج النزلاء مدمني المخدرات، ومركز "ثقة" لتهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي مركّز في وحدات سجنية تحاكي الحياة خارج السجن إلى حدٍ كبير.

مدير عام السجون اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء تراحم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير السجون يستقبل تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم
سبق

استقبل مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، في مكتبه الثلاثاء، تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، ووفد من الإدارة العامة لإصلاحية الرياض.

وتأتي الزيارة للاطلاع على بعض مرافق وبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وتوحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل بما يعود عليه وذويه بالنفع.

وفي بداية الزيارة استمع الوفد إلى شرح موجز عن كيفية استقبال النزلاء في الإصلاحية، وآلية التصنيف الأمني والإصلاحي للنزلاء، والبرامج المقدمة لهم، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تلاها جولة داخل بعض الوحدات السجنية، والمعهد المهني مروراً بمبنى التعليم.

وجرى استعراض برنامج الفنون، والذي يهتم بالنزلاء الموهوبين في فن الرسم والنحت والمسرح والغناء والفنون الشعبية والأدبية.

وانتقل الوفد إلى معمل يدرب النزلاء فيه على إنتاج الشموع، والبيت العائلي والمكون من وحدات سكنية عدة، مهيأة بالكامل لتمكين النزلاء من الالتقاء بأسرهم يوماً كاملاً بأعلى معايير الأمان والخصوصية.

وزار الوفد جناح مركز الأعمال الخاص بقضايا الديون، والمجهز بكل وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت لإنهاء قضاياهم المالية العالقة.

وفي ختام الزيارة زار الوفد مركز "إشراقة" والمعني بعلاج النزلاء مدمني المخدرات، ومركز "ثقة" لتهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي مركّز في وحدات سجنية تحاكي الحياة خارج السجن إلى حدٍ كبير.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:46 PM

مدير السجون يستقبل تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم

بحثا توحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,849

استقبل مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، في مكتبه الثلاثاء، تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، ووفد من الإدارة العامة لإصلاحية الرياض.

وتأتي الزيارة للاطلاع على بعض مرافق وبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وتوحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل بما يعود عليه وذويه بالنفع.

وفي بداية الزيارة استمع الوفد إلى شرح موجز عن كيفية استقبال النزلاء في الإصلاحية، وآلية التصنيف الأمني والإصلاحي للنزلاء، والبرامج المقدمة لهم، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تلاها جولة داخل بعض الوحدات السجنية، والمعهد المهني مروراً بمبنى التعليم.

وجرى استعراض برنامج الفنون، والذي يهتم بالنزلاء الموهوبين في فن الرسم والنحت والمسرح والغناء والفنون الشعبية والأدبية.

وانتقل الوفد إلى معمل يدرب النزلاء فيه على إنتاج الشموع، والبيت العائلي والمكون من وحدات سكنية عدة، مهيأة بالكامل لتمكين النزلاء من الالتقاء بأسرهم يوماً كاملاً بأعلى معايير الأمان والخصوصية.

وزار الوفد جناح مركز الأعمال الخاص بقضايا الديون، والمجهز بكل وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت لإنهاء قضاياهم المالية العالقة.

وفي ختام الزيارة زار الوفد مركز "إشراقة" والمعني بعلاج النزلاء مدمني المخدرات، ومركز "ثقة" لتهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي مركّز في وحدات سجنية تحاكي الحياة خارج السجن إلى حدٍ كبير.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة