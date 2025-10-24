مدير السجون يستقبل تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم

بحثا توحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل

استقبل مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، في مكتبه الثلاثاء، تنفيذية اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، ووفد من الإدارة العامة لإصلاحية الرياض.

وتأتي الزيارة للاطلاع على بعض مرافق وبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وتوحيد الجهود المبذولة في إصلاح وتأهيل النزيل بما يعود عليه وذويه بالنفع.

وفي بداية الزيارة استمع الوفد إلى شرح موجز عن كيفية استقبال النزلاء في الإصلاحية، وآلية التصنيف الأمني والإصلاحي للنزلاء، والبرامج المقدمة لهم، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تلاها جولة داخل بعض الوحدات السجنية، والمعهد المهني مروراً بمبنى التعليم.

وجرى استعراض برنامج الفنون، والذي يهتم بالنزلاء الموهوبين في فن الرسم والنحت والمسرح والغناء والفنون الشعبية والأدبية.

وانتقل الوفد إلى معمل يدرب النزلاء فيه على إنتاج الشموع، والبيت العائلي والمكون من وحدات سكنية عدة، مهيأة بالكامل لتمكين النزلاء من الالتقاء بأسرهم يوماً كاملاً بأعلى معايير الأمان والخصوصية.

وزار الوفد جناح مركز الأعمال الخاص بقضايا الديون، والمجهز بكل وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت لإنهاء قضاياهم المالية العالقة.

وفي ختام الزيارة زار الوفد مركز "إشراقة" والمعني بعلاج النزلاء مدمني المخدرات، ومركز "ثقة" لتهيئة النزيل قبل الإفراج عنه بستة أشهر عبر برنامج نوعي مركّز في وحدات سجنية تحاكي الحياة خارج السجن إلى حدٍ كبير.