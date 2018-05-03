السبيعي: هذه تفاصيل ديون الأندية الأربعة الكبار .. أعتذر للفيحاء

أكد أنها تمت باعتماد شركة محاسبية عالمية

أعلن لؤي السبيعي في مداخلة هاتفية مع برنامج الخيمة الذي يبث عبر قنوات ( kSasborts) أنه وبالتعاون مع أحد أشهر المكاتب المحاسبية في العالم تم الانتهاء من حصر وتدقيق المديونيات التي أثقلت كاهل الأندية.

وأشار السبيعي في حديثه إلى أن هذه الأرقام حتى ٣١ مارس الماضي فيما يُنتظر الشهر القادم أن ينتهي حصر جميع ديون الأندية حتى نهاية السنة المالية الحالية للاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لإعطاء فترة أكبر، وقال السبيعي مفصلاً في حديثه عن ديون الأندية :

الاتحاد :

السيولة النقدية الموجودة ( ١.١٢٨.٥٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٦.٥٨٠.٣٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل (١٥٢.٤٩٤.٠٠٠) ريال - الرواتب المستحقة حتى تاريخ ٣١ مارس ( ٥٦.١٤٠.٠٨٠) ريالاً -ديون أخرى( ٤.٥١٣.٨٠٠) ريال -القروض ( ٦٠.٨٣٥.٩٠٠) -إجمالي صافي ديون نادي الاتحاد ( ٣٠٩.٤٣٦.٤٠٠) ريال -النسبة من إجمالي صافي الديون ( ٣٢.٢٪؜).

النصر :

السيولة النقدية (٥.٧٦٣.٠٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ١٤٧.٧٨٨.٠٨٠) ريالاً -الذمم الدائنة ( ١٨.٨٠٧.٥٠٠) ريال -الرواتب المستحقة (٥٠.٨٠٩.٤٠٠) ريال -القروض(١٨.٤٣٣.٥٠٠) ريال - أخرى( ١.٠٠١.٣٠٠) ريال -اجمالي الديون ( ٢٣١.٠٧٧.٤٠٠) ريال -النسبة من إجمالي صافي الديون ( ٢٤٪؜).

الهلال :

السيولة النقدية ( ١.٥٤٦.٤٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٠.٣٧٤.٩٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل ( ٣٥.٢٩٠.٠٠٠) ريال -الرواتب المستحقة ( ٣٥.٦٣٧.٧٠٠) ريال -القروض (١٠.١٠٧.٠٠٠) ريال -أخرى ( ٣.٦٢١.٣٠٠) ريال -اجمالي صافي الديون ( ١١٥.٤٨٤.٥٠٠) ريال-يشكل ( ١٢٪؜) من إجمالي صافي الديون.

الأهلي :

السيولة النقدية ( ٧.٧٣٣.٩٠٠) ريال -الدعاوى القضائية ( ٣٣.٤٠٦.٧٠٠) ريال -الذمم الدائنة قصيرة الأجل ( ٣٠.٠٣٦.١٠٠) ريال -الرواتب المستحقة ( ٤٣.٩٥٣.٤٠٠) ريال -أخرى ( ٥.٤٥٥.٩٠٠) ريال -إجمالي صافي الديون ( ١١٠.١١٨.١٠٠) ريال - يشكل (١١.٥ ٪؜) من صافي الديون .

وختم السبيعي حديثه معتذرًا عن خطأ ورد في مكالمته السابقة عن نادي الفيحاء مؤكدًا أنه النادي الوحيد بين الأندية السعودية الذي ميزانيته موجبة بصافي أرباح ( ٧.٦٠٠.٠٠٠) ريال .