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إطلاق المرحلة "5" من خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة

"هيئة الاتصالات" تسعى لزيادة الخيارات المتاحة ورفع مستوى المنافسة

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، التي ستُغطي 5737 قريةً وهجرةً بمنطقتَي مكة المكرّمة والباحة، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق: عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنوّرة، وحائل، وتبوك، في مراحلها السابقة.

وقالت "الهيئة": المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرّمة، و936 قريةً وهجرةً في منطقة الباحة.

وأضاف، أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية "stc"، وشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في نهاية أغسطس الماضي.

وتُمكن "هيئة الاتصالات" مُقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مُقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهةٍ، ودعم تمّكين التحوّل الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يُذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مُقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق المرحلة "5" من خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، التي ستُغطي 5737 قريةً وهجرةً بمنطقتَي مكة المكرّمة والباحة، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق: عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنوّرة، وحائل، وتبوك، في مراحلها السابقة.

وقالت "الهيئة": المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرّمة، و936 قريةً وهجرةً في منطقة الباحة.

وأضاف، أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية "stc"، وشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في نهاية أغسطس الماضي.

وتُمكن "هيئة الاتصالات" مُقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مُقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهةٍ، ودعم تمّكين التحوّل الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يُذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مُقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
12:14 PM

إطلاق المرحلة "5" من خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر مكة والباحة

"هيئة الاتصالات" تسعى لزيادة الخيارات المتاحة ورفع مستوى المنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي، التي ستُغطي 5737 قريةً وهجرةً بمنطقتَي مكة المكرّمة والباحة، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق: عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنوّرة، وحائل، وتبوك، في مراحلها السابقة.

وقالت "الهيئة": المرحلة الخامسة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرّمة، و936 قريةً وهجرةً في منطقة الباحة.

وأضاف، أن المرحلة الخامسة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في كافة القرى والهجر، بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية "stc"، وشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في نهاية أغسطس الماضي.

وتُمكن "هيئة الاتصالات" مُقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مُقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهةٍ، ودعم تمّكين التحوّل الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يُذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مُقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

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