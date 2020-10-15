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فرنسا تسجّل رقماً قياسياً جديداً تجاوز 30 ألفاً للإصابة بـ"كورونا".. و88 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 809684 والوفيات 33125 شخصاً

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ30 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30621 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 809684 إصابةً.

كما سجّلت 88 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33125 وفاة.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تسجّل رقماً قياسياً جديداً تجاوز 30 ألفاً للإصابة بـ"كورونا".. و88 وفاة
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ30 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30621 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 809684 إصابةً.

كما سجّلت 88 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33125 وفاة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
11:18 PM

فرنسا تسجّل رقماً قياسياً جديداً تجاوز 30 ألفاً للإصابة بـ"كورونا".. و88 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 809684 والوفيات 33125 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ30 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30621 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 809684 إصابةً.

كما سجّلت 88 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33125 وفاة.

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