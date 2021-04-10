نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات. وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-10 نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.



وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442 09:10 PM

اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا بدأت اليوم وتستمر حتى 22 إبريل





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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.



وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.