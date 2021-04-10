النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا

بدأت اليوم وتستمر حتى 22 إبريل

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

اليونان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
09:10 PM

اليونان تستضيف تدريبات عسكرية لـ13 دولة بينها أمريكا

بدأت اليوم وتستمر حتى 22 إبريل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
418

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية اليوم السبت أن اليونان تستضيف حاليًا تدريبات عسكرية لـ 13 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات.

وبيّنت المصادر أن التدريبات بدأت اليوم، وتستمر حتى 22 إبريل الجاري، وتأتي بمشاركة مصر والأردن بصفة مراقب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,975
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,289

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة