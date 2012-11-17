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في افتتاح الجولة 6 من تصفيات كأس العالم 2022.. تعرّف على تشكيلة الأخضر أمام فيتنام

أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، قبل قليل، قائمة الأخضر للقاء المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي يقام، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند 3 عصرًا بتوقيت الرياض، على "ملعب ماي دينه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وضمّت التشكيلة الأساسية كلًّا من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وناصر الدوسري، وعبدالإله العمري، وعلى البليهي، ومحمد البريك في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: عبدالإله المالكي، ومحمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد؛ فيما يأتي صالح الشهري في خط الهجوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 6 من تصفيات كأس العالم 2022.. تعرّف على تشكيلة الأخضر أمام فيتنام
سبق

أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، قبل قليل، قائمة الأخضر للقاء المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي يقام، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند 3 عصرًا بتوقيت الرياض، على "ملعب ماي دينه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وضمّت التشكيلة الأساسية كلًّا من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وناصر الدوسري، وعبدالإله العمري، وعلى البليهي، ومحمد البريك في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: عبدالإله المالكي، ومحمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد؛ فيما يأتي صالح الشهري في خط الهجوم.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
02:20 PM

في افتتاح الجولة 6 من تصفيات كأس العالم 2022.. تعرّف على تشكيلة الأخضر أمام فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، قبل قليل، قائمة الأخضر للقاء المنتخب الفيتنامي ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي يقام، اليوم الثلاثاء، وتحديدًا عند 3 عصرًا بتوقيت الرياض، على "ملعب ماي دينه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وضمّت التشكيلة الأساسية كلًّا من: محمد اليامي في حراسة المرمى، وناصر الدوسري، وعبدالإله العمري، وعلى البليهي، ومحمد البريك في خط الدفاع.

وفي خط الوسط: عبدالإله المالكي، ومحمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فهد المولد؛ فيما يأتي صالح الشهري في خط الهجوم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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