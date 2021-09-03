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"طالبان" تعلن سيطرتها على آخر المعاقل المناهضة.. والمقاومون ينفون!

زعيم المقاومة ونائب الحكومة المنهارة لما يغادرا والعهدة على "سبوتنيك"

أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير"، بحسب "روسيا اليوم".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة "طالبان"، مقراً في الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدماً في منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكداً أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدماً ميدانياً على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.

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"طالبان" تعلن سيطرتها على آخر المعاقل المناهضة.. والمقاومون ينفون!
سبق

أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير"، بحسب "روسيا اليوم".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة "طالبان"، مقراً في الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدماً في منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكداً أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدماً ميدانياً على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
07:36 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
08:07 PM

"طالبان" تعلن سيطرتها على آخر المعاقل المناهضة.. والمقاومون ينفون!

زعيم المقاومة ونائب الحكومة المنهارة لما يغادرا والعهدة على "سبوتنيك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير"، بحسب "روسيا اليوم".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة "طالبان"، مقراً في الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدماً في منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكداً أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدماً ميدانياً على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.

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