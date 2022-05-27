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رئيس النادي الأهلي لـ"سبق": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهير

بعد مقطع صوتي احتوى تحريضًا تجاه بترجي

أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"سبق" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.

وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس النادي الأهلي لـ"سبق": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهير
سبق

أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"سبق" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.

وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.


27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:39 AM

رئيس النادي الأهلي لـ"سبق": وكلنا محاميًا وسنقاضي الإعلامي الشهير

بعد مقطع صوتي احتوى تحريضًا تجاه بترجي

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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8,867

أكد رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي لـ"سبق" أن إدارة ناديه قامت بتوكيل محامٍ لتقديم شكوى إلى الجهات المعنية ضد إعلامي شهير نشر مقطعًا صوتيًا احتوى على إساءات واتهامات تجاه إدارة النادي الأهلي برئاسة البترجي بالإضافة إلى تحريض الجمهور على "طرد" الرئيس من منصبه.

وكان التسجيل قد احتوى على عبارات مسيئة تجاه رئيس النادي الأهلي عبدالله البترجي خصيصًا متهمًا إياه بالسمسرة على عقود الأجانب وسرقة أموال الهيئة العامة للرياضة المودعة في حساب النادي، بالإضافة إلى خيانة الكيان الأهلاوي بحسب ما جاء في التسجيل، مما حدا بإدارة الأهلي العزم في مقاضاة الإعلامي الشهير والذي أثار الشارع الرياضي.


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