"العمياء البلغارية" تنجّم من جديد: فيروس قاتل وجراد وهذا ما سيحدث لأمريكا!

"كذبوا ولو صدفوا".. تقول في نبؤاتها عن 2022: مصير العالم تحت خط الكوارث

كثيرًا ما تخرج علينا أكاذيب التنبؤات مع نهاية كل عام وبداية عام جديد في تأكيد للمقولة المأثورة "كذب المنجمون ولو صدفوا"، وكان آخر هذه التنبؤات تنبؤ منجم أيرلندي بخروج بطولة "يورو 2020" بكثير من الكوارث، ووفاة بعض اللاعبين، وهذا ما لم يحدث!

واليوم تناقلت بعض المواقع العالمية تنبؤات البلغارية "بابا فانغا" عن توقعات جديدة لعام 2022، وما ينتظر كوكب الأرض في السنة الجديد، مؤكدةً أن العالم سيشهد الكثير من الأحداث التي سيكون لها تأثير على مصير البشرية.

وتنبأت العرافة، وفق "روسيا اليوم"، أن العلماء سوف يكتشفون فيروسًا قاتلًا في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديدًا في منطقة سيبيريا، وقالت: إن الفيروس سيكون محتبساً ومتجمداً، ولكن بسبب الاحتباس الحراري، سينتشر في الأرض مشكلًا تهديدًا خطيرًا للبشرية.

وتابعت: "العالم سوف يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي، الذي سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن؛ بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل"، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب!

وأضافت: "الدول الإسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وستتأثر قارة أوروبا في هذا العام بشدة بسبب الفيضانات"، مؤكدةً أن أستراليا سوف تشهد في 2022 موجات مستمرة من الحرائق وهي جميعها توقعات تبدو منطقية قياساً على التغيرات المناخية الأخيرة بالأرض.

وتوقّعت العرافة العمياء انتشار الجراد في العالم، وقالت: "سيواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعض الأراضي للجفاف".

يُذكر أن بعض تنبؤات "بابا فانغا"، واسمها الكامل "فانجيليا جوشتيروفا"، لسنة 2021، تحققت بالفعل؛ منها تحوّر فيروس كورونا، والصاروخ الصيني، كما أن الكثير منها لم يتحقق، مثل ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وأيضًا تواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لمرض السرطان.