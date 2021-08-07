"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "حمزة"
احتفل الدكتور عايد بن علي الثبيتي، أحد القيادات السابقة بإدارة تعليم الطائف، بزفاف ابنه الأخصائي حمزة الثبيتي، أحد منسوبي مستشفى الأمير سلطان بالطائف.
واقتصر الاحتفال على الأهل، مع أوفر التهاني والتبريكات والأمنيات من المعارف والأصدقاء والأحبّة، والذين حالت الجائحة عن حضورهم.
"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "حمزة"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-07
احتفل الدكتور عايد بن علي الثبيتي، أحد القيادات السابقة بإدارة تعليم الطائف، بزفاف ابنه الأخصائي حمزة الثبيتي، أحد منسوبي مستشفى الأمير سلطان بالطائف.
واقتصر الاحتفال على الأهل، مع أوفر التهاني والتبريكات والأمنيات من المعارف والأصدقاء والأحبّة، والذين حالت الجائحة عن حضورهم.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
02:24 PM
"الثبيتي" يحتفل بزفاف ابنه "حمزة"
احتفل الدكتور عايد بن علي الثبيتي، أحد القيادات السابقة بإدارة تعليم الطائف، بزفاف ابنه الأخصائي حمزة الثبيتي، أحد منسوبي مستشفى الأمير سلطان بالطائف.
واقتصر الاحتفال على الأهل، مع أوفر التهاني والتبريكات والأمنيات من المعارف والأصدقاء والأحبّة، والذين حالت الجائحة عن حضورهم.