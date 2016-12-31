128867 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان

بلغ إجمالي الوَفَيات 1499 وفاة ونسبة الشفاء 94.6%

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 128867 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1499 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 121890 حالةً، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.6%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11 حالة، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 84 منومًا، منهم 34 منومًا في العناية المركزة.