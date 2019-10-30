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"الجدعان" يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات الاقتصاد السعودي

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وتضمن اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد؛ ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات الاقتصاد السعودي
سبق

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وتضمن اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد؛ ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
01:57 PM

"الجدعان" يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تطورات الاقتصاد السعودي

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,428

التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وتضمن اللقاء، مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد؛ ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.

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