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شاهد.. مدرسة ابتدائية تفاجئ طالباً بلقائه والده المرابط داخل الفصل

لم يره منذ فترة طويلة ولم يعلم بوجوده بالرياض

أعدّت مدرسة ابتدائية بتعليم الرياض أجمل مفاجأة كانت بانتظار طالبها “معتز عويّد الهاجري “، إذ كان والده المرابط في الحد الجنوبي والذي لم يره منذ فترة طويلة ولم يعلم بوجوده بالرياض في انتظاره بإدارة المدرسة.

وعبر أحد معلمي المدرسة في مقطع فيديو تم تداوله اليوم على منصات مواقع التواصل عن تأثره بأمنية الطالب الهاجري الذي أفصح له عن اشتياقه للقاء والده مؤكداً له بأن عمل والده مصدر فخر وبطولة وشرف له في خدمة الدين ثم المليك والوطن والذود عن حياضه والدفاع عن مقدساته.

وأتاحت إدارة المدرسة لوالد الطالب الهاجري الاحتفال معه بعودته في فصله وسط زملائه مما كان له الأثر الإيجابي والسار على محياه.

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شاهد.. مدرسة ابتدائية تفاجئ طالباً بلقائه والده المرابط داخل الفصل
سبق

أعدّت مدرسة ابتدائية بتعليم الرياض أجمل مفاجأة كانت بانتظار طالبها “معتز عويّد الهاجري “، إذ كان والده المرابط في الحد الجنوبي والذي لم يره منذ فترة طويلة ولم يعلم بوجوده بالرياض في انتظاره بإدارة المدرسة.

وعبر أحد معلمي المدرسة في مقطع فيديو تم تداوله اليوم على منصات مواقع التواصل عن تأثره بأمنية الطالب الهاجري الذي أفصح له عن اشتياقه للقاء والده مؤكداً له بأن عمل والده مصدر فخر وبطولة وشرف له في خدمة الدين ثم المليك والوطن والذود عن حياضه والدفاع عن مقدساته.

وأتاحت إدارة المدرسة لوالد الطالب الهاجري الاحتفال معه بعودته في فصله وسط زملائه مما كان له الأثر الإيجابي والسار على محياه.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:27 PM

شاهد.. مدرسة ابتدائية تفاجئ طالباً بلقائه والده المرابط داخل الفصل

لم يره منذ فترة طويلة ولم يعلم بوجوده بالرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
25,092

أعدّت مدرسة ابتدائية بتعليم الرياض أجمل مفاجأة كانت بانتظار طالبها “معتز عويّد الهاجري “، إذ كان والده المرابط في الحد الجنوبي والذي لم يره منذ فترة طويلة ولم يعلم بوجوده بالرياض في انتظاره بإدارة المدرسة.

وعبر أحد معلمي المدرسة في مقطع فيديو تم تداوله اليوم على منصات مواقع التواصل عن تأثره بأمنية الطالب الهاجري الذي أفصح له عن اشتياقه للقاء والده مؤكداً له بأن عمل والده مصدر فخر وبطولة وشرف له في خدمة الدين ثم المليك والوطن والذود عن حياضه والدفاع عن مقدساته.

وأتاحت إدارة المدرسة لوالد الطالب الهاجري الاحتفال معه بعودته في فصله وسط زملائه مما كان له الأثر الإيجابي والسار على محياه.

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