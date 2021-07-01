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"توطين الوظائف" بنجران تتابع نشاط بيع قطع الغيار وتحصر 9 فرص

اللجنة زارت 44 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 63 موظفاً

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محال بيع قطع الغيار، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 44 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 63 موظفاً سعودياً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 56 وافداً من مختلف الجنسيات، وجرى إنذار منشآتين، فيما تم حصر 9 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.

وبيّن أن نسبة التوطين في نشاط بيع قطع الغيار بلغت 53%، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على جميع الأنشطة المستهدفة لمتابعة توطينها.

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"توطين الوظائف" بنجران تتابع نشاط بيع قطع الغيار وتحصر 9 فرص
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محال بيع قطع الغيار، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 44 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 63 موظفاً سعودياً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 56 وافداً من مختلف الجنسيات، وجرى إنذار منشآتين، فيما تم حصر 9 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.

وبيّن أن نسبة التوطين في نشاط بيع قطع الغيار بلغت 53%، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على جميع الأنشطة المستهدفة لمتابعة توطينها.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:01 AM

"توطين الوظائف" بنجران تتابع نشاط بيع قطع الغيار وتحصر 9 فرص

اللجنة زارت 44 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 63 موظفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محال بيع قطع الغيار، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم بها اللجنة؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 44 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 63 موظفاً سعودياً، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 56 وافداً من مختلف الجنسيات، وجرى إنذار منشآتين، فيما تم حصر 9 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.

وبيّن أن نسبة التوطين في نشاط بيع قطع الغيار بلغت 53%، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على جميع الأنشطة المستهدفة لمتابعة توطينها.

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