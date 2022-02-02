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"فايزر" تسعى للموافقة على لقاح "كورونا" للأطفال دون الرابعة

على أساس طارئ في وقت مبكر من نهاية شهر فبراير الجاري

تَقدمت شركة "فايزر" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للموافقة على إعطاء الأطفال لقاح "كورونا"، للفئة العمرية من 6 أشهر إلى 4 أعوام؛ وذلك باستخدام الجرعتين الأولى والثانية؛ بينما لا تزال الأبحاث قائمة فيما يخص الجرعة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الطلب أمام اللجان الاستشارية والطبية في الوكالة الفيدرالية، ودراسة الطلب قبل الوصول إلى قرار الموافقة باستخدام الجرعات على أساس طارئ في وقت مبكر من نهاية فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد من المسؤولين، أنه إذا انتظرت شركة "فايزر" الحصول على كامل البيانات حول استخدام الجرعات الثلاث للفئة العمرية المذكورة نفسها؛ فلن يتم تقديم البيانات حتى أواخر مارس المقبل، وقد لا يتم التصريح باللقاح لتلك الفئة العمرية إلا بعد أسابيع متأخرة.

وكان المسؤولون الفيدراليون والمسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر"، قد اقترحوا -منذ أيام- أن يجري العمل على تقديم طلب للحصول على تصريح طارئ للقاح للأطفال الصغار.

وفي تصريحات لعضو مجلس إدارة شركة "فايزر"، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، على شبكة "سي بي إس نيوز"، سكوت جوتليب، قال إن اللقاح قد يُصرّح به في أقرب وقت في مارس.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد فايزر

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"فايزر" تسعى للموافقة على لقاح "كورونا" للأطفال دون الرابعة
سبق

تَقدمت شركة "فايزر" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للموافقة على إعطاء الأطفال لقاح "كورونا"، للفئة العمرية من 6 أشهر إلى 4 أعوام؛ وذلك باستخدام الجرعتين الأولى والثانية؛ بينما لا تزال الأبحاث قائمة فيما يخص الجرعة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الطلب أمام اللجان الاستشارية والطبية في الوكالة الفيدرالية، ودراسة الطلب قبل الوصول إلى قرار الموافقة باستخدام الجرعات على أساس طارئ في وقت مبكر من نهاية فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد من المسؤولين، أنه إذا انتظرت شركة "فايزر" الحصول على كامل البيانات حول استخدام الجرعات الثلاث للفئة العمرية المذكورة نفسها؛ فلن يتم تقديم البيانات حتى أواخر مارس المقبل، وقد لا يتم التصريح باللقاح لتلك الفئة العمرية إلا بعد أسابيع متأخرة.

وكان المسؤولون الفيدراليون والمسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر"، قد اقترحوا -منذ أيام- أن يجري العمل على تقديم طلب للحصول على تصريح طارئ للقاح للأطفال الصغار.

وفي تصريحات لعضو مجلس إدارة شركة "فايزر"، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، على شبكة "سي بي إس نيوز"، سكوت جوتليب، قال إن اللقاح قد يُصرّح به في أقرب وقت في مارس.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:48 AM

"فايزر" تسعى للموافقة على لقاح "كورونا" للأطفال دون الرابعة

على أساس طارئ في وقت مبكر من نهاية شهر فبراير الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَقدمت شركة "فايزر" بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للموافقة على إعطاء الأطفال لقاح "كورونا"، للفئة العمرية من 6 أشهر إلى 4 أعوام؛ وذلك باستخدام الجرعتين الأولى والثانية؛ بينما لا تزال الأبحاث قائمة فيما يخص الجرعة الثالثة.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الطلب أمام اللجان الاستشارية والطبية في الوكالة الفيدرالية، ودراسة الطلب قبل الوصول إلى قرار الموافقة باستخدام الجرعات على أساس طارئ في وقت مبكر من نهاية فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد من المسؤولين، أنه إذا انتظرت شركة "فايزر" الحصول على كامل البيانات حول استخدام الجرعات الثلاث للفئة العمرية المذكورة نفسها؛ فلن يتم تقديم البيانات حتى أواخر مارس المقبل، وقد لا يتم التصريح باللقاح لتلك الفئة العمرية إلا بعد أسابيع متأخرة.

وكان المسؤولون الفيدراليون والمسؤولون التنفيذيون في شركة "فايزر"، قد اقترحوا -منذ أيام- أن يجري العمل على تقديم طلب للحصول على تصريح طارئ للقاح للأطفال الصغار.

وفي تصريحات لعضو مجلس إدارة شركة "فايزر"، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء، على شبكة "سي بي إس نيوز"، سكوت جوتليب، قال إن اللقاح قد يُصرّح به في أقرب وقت في مارس.

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