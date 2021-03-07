النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019

تسبب في 10% من الانبعاثات العالمية

‬أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن العالم أُهدِرَ نحو 931 مليون طن من الطعام في عام 2019، وكانت الأسر مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك، فيما جاء الباقي من تجار التجزئة وصناعة الخدمات الغذائية، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الأحد).

وأضاف البرنامج أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن نحو 17 في المئة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2019، انتهى بها الأمر طعاماً مُهدَراً.

ومن ناحيتها، بينت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أن إهدار الطعام وفقدان جزء منه في مراحل الإنتاج مسؤولان عما يصل إلى 10 في المئة من الانبعاثات عالمياً.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عند النظر إليه جنباً إلى جنب مع تحليل آخر للأمم المتحدة يتتبع المشكلة بشكل أكبر في سلسلة التوريد، يظهر فقدان 14 في المئة من إنتاج الغذاء قبل وصوله إلى المتاجر، ويحدث الإهدار في كل نقطة، من الحقل إلى مائدة العشاء.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019
سبق

‬أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن العالم أُهدِرَ نحو 931 مليون طن من الطعام في عام 2019، وكانت الأسر مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك، فيما جاء الباقي من تجار التجزئة وصناعة الخدمات الغذائية، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الأحد).

وأضاف البرنامج أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن نحو 17 في المئة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2019، انتهى بها الأمر طعاماً مُهدَراً.

ومن ناحيتها، بينت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أن إهدار الطعام وفقدان جزء منه في مراحل الإنتاج مسؤولان عما يصل إلى 10 في المئة من الانبعاثات عالمياً.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عند النظر إليه جنباً إلى جنب مع تحليل آخر للأمم المتحدة يتتبع المشكلة بشكل أكبر في سلسلة التوريد، يظهر فقدان 14 في المئة من إنتاج الغذاء قبل وصوله إلى المتاجر، ويحدث الإهدار في كل نقطة، من الحقل إلى مائدة العشاء.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:28 PM

الأسر مسؤولة عن نصفه.. العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019

تسبب في 10% من الانبعاثات العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
626

‬أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن العالم أُهدِرَ نحو 931 مليون طن من الطعام في عام 2019، وكانت الأسر مسؤولة عن أكثر من نصف ذلك، فيما جاء الباقي من تجار التجزئة وصناعة الخدمات الغذائية، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم (الأحد).

وأضاف البرنامج أن التقديرات الجديدة تشير إلى أن نحو 17 في المئة من الأغذية المتاحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم في 2019، انتهى بها الأمر طعاماً مُهدَراً.

ومن ناحيتها، بينت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أن إهدار الطعام وفقدان جزء منه في مراحل الإنتاج مسؤولان عما يصل إلى 10 في المئة من الانبعاثات عالمياً.

ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً عند النظر إليه جنباً إلى جنب مع تحليل آخر للأمم المتحدة يتتبع المشكلة بشكل أكبر في سلسلة التوريد، يظهر فقدان 14 في المئة من إنتاج الغذاء قبل وصوله إلى المتاجر، ويحدث الإهدار في كل نقطة، من الحقل إلى مائدة العشاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة