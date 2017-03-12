تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي. جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا سعود الدعجاني سبق 2020-03-12 تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي.



جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 05:01 PM

موجة غبار على جدة توقف حركة الملاحة مؤقتًا "مدني" مكة حذّر من التقلبات في الأحوال الجوية





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تشهد محافظة جدة، حاليًّا، سرعة للرياح وموجة غبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية وإيقاف حركة الملاحة الجوية في ميناء جدة الإسلامي.



جاء ذلك وفق ما أورده حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، بعد أن كانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة قد دعت سابقًا إلى توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.