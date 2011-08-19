"الصحة": إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

قالت: عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل المناطق

قالت وزارة الصحة، اليوم: إنه بفضل الله أكثر من (33.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.