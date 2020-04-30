النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

شاهد صورًا لأبطال في الميدان.. رجال الأمن ينفذون منع التجول بنقاط التفتيش وقت الإفطار

وثقت اللقطات إمارة منطقة مكة المكرمة:

عندما ينادي الوطن تهب سواعد أبنائه لتلبية نداء الواجب، فالملاحم الوطنية ليست فقط على ثغور الحرب، بل إن حماية الوطن من الداخل لا ينقص أهمية عن حمايته من الخارج، فها هم رجال الأمن خلال تمركزهم في نقاط التفتيش الأمني بمنطقة مكة المكرمة ومن مختلف القطاعات العسكرية؛ يؤدون واجبهم في تطبيق تعليمات منع التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إمارة منطقة مكة المكرمة وثقت صورًا لأبطال في الميدان لرجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية وهم يؤدون عملهم الميداني في نقاط التفتيش لتنفيذ قرار منع التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

وجاء أبرز اللقطات الموثقة لرجال الأمن في وقت الإفطار وهم يؤدون الصلوات، ويرفعون أكف الضراعة لله، ويقفون في نقاط التفتيش لحظة رفع أذان المغرب، ويبلون ريقهم بالماء البارد، وهم يتابعون تنفيذ التعليمات لقرار منع التجول في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية حفاظًا على سلامة الجميع.

رجال الأمن منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد صورًا لأبطال في الميدان.. رجال الأمن ينفذون منع التجول بنقاط التفتيش وقت الإفطار
سبق

عندما ينادي الوطن تهب سواعد أبنائه لتلبية نداء الواجب، فالملاحم الوطنية ليست فقط على ثغور الحرب، بل إن حماية الوطن من الداخل لا ينقص أهمية عن حمايته من الخارج، فها هم رجال الأمن خلال تمركزهم في نقاط التفتيش الأمني بمنطقة مكة المكرمة ومن مختلف القطاعات العسكرية؛ يؤدون واجبهم في تطبيق تعليمات منع التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إمارة منطقة مكة المكرمة وثقت صورًا لأبطال في الميدان لرجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية وهم يؤدون عملهم الميداني في نقاط التفتيش لتنفيذ قرار منع التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

وجاء أبرز اللقطات الموثقة لرجال الأمن في وقت الإفطار وهم يؤدون الصلوات، ويرفعون أكف الضراعة لله، ويقفون في نقاط التفتيش لحظة رفع أذان المغرب، ويبلون ريقهم بالماء البارد، وهم يتابعون تنفيذ التعليمات لقرار منع التجول في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية حفاظًا على سلامة الجميع.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:48 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:12 AM

شاهد صورًا لأبطال في الميدان.. رجال الأمن ينفذون منع التجول بنقاط التفتيش وقت الإفطار

وثقت اللقطات إمارة منطقة مكة المكرمة:

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
3,462

عندما ينادي الوطن تهب سواعد أبنائه لتلبية نداء الواجب، فالملاحم الوطنية ليست فقط على ثغور الحرب، بل إن حماية الوطن من الداخل لا ينقص أهمية عن حمايته من الخارج، فها هم رجال الأمن خلال تمركزهم في نقاط التفتيش الأمني بمنطقة مكة المكرمة ومن مختلف القطاعات العسكرية؛ يؤدون واجبهم في تطبيق تعليمات منع التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إمارة منطقة مكة المكرمة وثقت صورًا لأبطال في الميدان لرجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية وهم يؤدون عملهم الميداني في نقاط التفتيش لتنفيذ قرار منع التجوّل للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت الإفطار خلال شهر رمضان.

وجاء أبرز اللقطات الموثقة لرجال الأمن في وقت الإفطار وهم يؤدون الصلوات، ويرفعون أكف الضراعة لله، ويقفون في نقاط التفتيش لحظة رفع أذان المغرب، ويبلون ريقهم بالماء البارد، وهم يتابعون تنفيذ التعليمات لقرار منع التجول في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية حفاظًا على سلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,699
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,379
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,769
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,779

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة