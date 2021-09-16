صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجُّم شخص على منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

"شرطة الرياض" تطيح بمقيم يمني هدَّد طليقته بعد التهجُّم على منزلها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-16 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجُّم شخص على منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 12:30 AM

اخر تعديل 16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 03:32 PM

"شرطة الرياض" تطيح بمقيم يمني هدَّد طليقته بعد التهجُّم على منزلها "الكريديس": اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداوَلة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها تهجُّم شخص على منزل بأحد أحياء مدينة الرياض، وتهديد طليقته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.