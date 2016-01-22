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المملكة تحتفل باليوم العالمي للمرشدين السياحيين في تبوك

برعاية أمير المنطقة وحضور ضيوف من الإمارات والأردن

يحتفل المرشدون السياحيون والمرشدات السياحيات في المملكة، باليوم العالمي للمرشدين السياحيين، الذي يصادف 21 فبراير من كل عام، وذلك في منطقة تبوك، وبرعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

ويتضمن المنتدى عدداً من ورش العمل، ويستعرض عدداً من أوراق العمل التي يقدمها خبراء من داخل وخارج المملكة.

وتقرر أن يكون ضيوف المنتدى الذي يُنظم للمرة الأولى بعد السماح للسعوديات بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي العام الحالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث دأبت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين على تنظيم المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين في كل عام في إحدى مناطق المملكة.

ويشمل المنتدى استعراض المسارات السياحية، وزيارة المواقع ذات الجذب في منطقة تبوك؛ بهدف تعريف المرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية في المملكة على منطقة تبوك كوجهة سياحية.

يذكر أن عدد المرشدين السياحيين المرخصين في المملكة يتجاوز 600 مرشد سياحي، وتستهدف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تحفيز أكثر من 2500 مرشد سياحي بحلول عام 2020، وأكثر من 4000 مرشد سياحي بحلول عام 2030.

وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي، وتحسين وتعزيز كفاءة المرشدين السياحيين من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات، والمشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، ورعاية مصالح أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين.

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المملكة تحتفل باليوم العالمي للمرشدين السياحيين في تبوك
سبق

يحتفل المرشدون السياحيون والمرشدات السياحيات في المملكة، باليوم العالمي للمرشدين السياحيين، الذي يصادف 21 فبراير من كل عام، وذلك في منطقة تبوك، وبرعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

ويتضمن المنتدى عدداً من ورش العمل، ويستعرض عدداً من أوراق العمل التي يقدمها خبراء من داخل وخارج المملكة.

وتقرر أن يكون ضيوف المنتدى الذي يُنظم للمرة الأولى بعد السماح للسعوديات بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي العام الحالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث دأبت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين على تنظيم المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين في كل عام في إحدى مناطق المملكة.

ويشمل المنتدى استعراض المسارات السياحية، وزيارة المواقع ذات الجذب في منطقة تبوك؛ بهدف تعريف المرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية في المملكة على منطقة تبوك كوجهة سياحية.

يذكر أن عدد المرشدين السياحيين المرخصين في المملكة يتجاوز 600 مرشد سياحي، وتستهدف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تحفيز أكثر من 2500 مرشد سياحي بحلول عام 2020، وأكثر من 4000 مرشد سياحي بحلول عام 2030.

وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي، وتحسين وتعزيز كفاءة المرشدين السياحيين من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات، والمشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، ورعاية مصالح أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
06:46 PM

المملكة تحتفل باليوم العالمي للمرشدين السياحيين في تبوك

برعاية أمير المنطقة وحضور ضيوف من الإمارات والأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يحتفل المرشدون السياحيون والمرشدات السياحيات في المملكة، باليوم العالمي للمرشدين السياحيين، الذي يصادف 21 فبراير من كل عام، وذلك في منطقة تبوك، وبرعاية الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

ويتضمن المنتدى عدداً من ورش العمل، ويستعرض عدداً من أوراق العمل التي يقدمها خبراء من داخل وخارج المملكة.

وتقرر أن يكون ضيوف المنتدى الذي يُنظم للمرة الأولى بعد السماح للسعوديات بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي العام الحالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث دأبت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين على تنظيم المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين في كل عام في إحدى مناطق المملكة.

ويشمل المنتدى استعراض المسارات السياحية، وزيارة المواقع ذات الجذب في منطقة تبوك؛ بهدف تعريف المرشدين السياحيين ومنظمي الرحلات السياحية في المملكة على منطقة تبوك كوجهة سياحية.

يذكر أن عدد المرشدين السياحيين المرخصين في المملكة يتجاوز 600 مرشد سياحي، وتستهدف الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين تحفيز أكثر من 2500 مرشد سياحي بحلول عام 2020، وأكثر من 4000 مرشد سياحي بحلول عام 2030.

وتهدف الجمعية إلى الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي، وتحسين وتعزيز كفاءة المرشدين السياحيين من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات، والمشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، ورعاية مصالح أعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين.

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