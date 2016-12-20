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وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني

تطرق لأهمية تعزيز التنسيق المشترك ودعم خطة العمل لزيادة التجارة

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

حضر الاجتماع الخليجي ـ البريطاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.

وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون وبريطانيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورحب الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني
سبق

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

حضر الاجتماع الخليجي ـ البريطاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.

وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون وبريطانيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورحب الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
07:45 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
10:45 PM

وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يترأسان الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني

تطرق لأهمية تعزيز التنسيق المشترك ودعم خطة العمل لزيادة التجارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

حضر الاجتماع الخليجي ـ البريطاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.

وتناول الاجتماع الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون وبريطانيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

ورحب الاجتماع الخليجي ـ البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.

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