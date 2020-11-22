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"Forbes" تصنف أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 لأقوى الشركات السعودية

في إصدارها الخاص لشهر نوفمبر المتزامن مع قمة مجموعة العشرين

صنفت مجلة "Forbes ميدل إيست" العالمية شركة أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 ضمن أقوى الشركات السعودية المساهمة العامة والمدرجة في سوق المال (تداول)، اعتماداً على القيمة السوقية للشركة حتى 27 أكتوبر 2020، وصافي الأرباح وإجمالي الإيرادات والأصول بأوزان نسبية متساوية، وذلك ضمن الإصدار الخاص لشهر نوفمبر والذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في المملكة، حيث نشرت المجلة تقريراً سلطت الضوء فيه على الشركات السعودية التي تصدرت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2020 .

من جانبه أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أقوى التصنيفات العالمية، وتفاؤله بمستقبلها الطموح ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها، واستطاعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 247 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم, وتُعنى بالدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً)، وتمتلك Forbes 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"Forbes" تصنف أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 لأقوى الشركات السعودية
سبق

صنفت مجلة "Forbes ميدل إيست" العالمية شركة أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 ضمن أقوى الشركات السعودية المساهمة العامة والمدرجة في سوق المال (تداول)، اعتماداً على القيمة السوقية للشركة حتى 27 أكتوبر 2020، وصافي الأرباح وإجمالي الإيرادات والأصول بأوزان نسبية متساوية، وذلك ضمن الإصدار الخاص لشهر نوفمبر والذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في المملكة، حيث نشرت المجلة تقريراً سلطت الضوء فيه على الشركات السعودية التي تصدرت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2020 .

من جانبه أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أقوى التصنيفات العالمية، وتفاؤله بمستقبلها الطموح ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها، واستطاعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 247 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم, وتُعنى بالدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً)، وتمتلك Forbes 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:29 PM

"Forbes" تصنف أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 لأقوى الشركات السعودية

في إصدارها الخاص لشهر نوفمبر المتزامن مع قمة مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صنفت مجلة "Forbes ميدل إيست" العالمية شركة أسواق عبدالله العثيم في المرتبة الـ 31 ضمن أقوى الشركات السعودية المساهمة العامة والمدرجة في سوق المال (تداول)، اعتماداً على القيمة السوقية للشركة حتى 27 أكتوبر 2020، وصافي الأرباح وإجمالي الإيرادات والأصول بأوزان نسبية متساوية، وذلك ضمن الإصدار الخاص لشهر نوفمبر والذي يتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في المملكة، حيث نشرت المجلة تقريراً سلطت الضوء فيه على الشركات السعودية التي تصدرت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2020 .

من جانبه أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة تفخر بمواصلة اختيارها ضمن أقوى التصنيفات العالمية، وتفاؤله بمستقبلها الطموح ومواصلة هذه النجاحات، حيث تحظى بمقومات نمو واعدة في ضوء ما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها، واستطاعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحقيق معدلات عالية في نمو المبيعات والعملاء والانتشار في جميع مناطق المملكة بوصولها إلى 247 فرعاً حول المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة التوسعية، لخدمة كافة شرائح المجتمع، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، عملاً برؤية المملكة 2020 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

واغتنم عبدالعزيز العثيم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والامتنان لفريق عمل الشركة على دوره المحوري في جميع الإنجازات التي نجحت في تحقيقها في الأعوام الأخيرة، وأعرب عن تطلعه إلى تضافر جهود فريق العمل لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن قوة فريق العمل وجهوده هو الركيزة الأساسية لنجاح أي شركة وتفوقها.

يشار إلى أن مجلة Forbes العالمية، تصدر بشكل شهري، وتقوم بإعداد أكثر القوائم والتصنيفات شهرة في العالم, وتُعنى بالدرجة الأولى بتوفير المعلومات المالية والاقتصادية للشركات، وبإحصاء ومراقبة نمو وإيرادات وأصول هذه الشركات حول العالم، بقوائم تصدرها بشكل دوري (شهرياً – سنوياً)، وتمتلك Forbes 7 نسخ بلغات مختلفة منها نسخة عربية تصدر عن منطقة الشرق الأوسط.

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