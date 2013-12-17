مستشفيات "صحة عسير" تباشر 8314 حالة خلال شهر

تابعت تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها

تمكَّنت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل مع 8314 إحالة خلال الفترة من 1-11 إلى 30-11 - 2021م.

وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة الإحالات الطبية لـ 99 حالة إنقاذ حياة من داخل المنطقة، و7 حالات من خارجها، فيما بلغ إجمالي عدد الإحالات للحالات الروتينية المنومة 1448 من داخل المنطقة، و149 من خارج المنطقة، إضافة إلى متابعة تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها .

كما تم التعامل مع 1962 إحالة طارئة من داخل المنطقة و240 إحالة طارئة من خارج المنطقة .