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مستشفيات "صحة عسير" تباشر 8314 حالة خلال شهر

تابعت تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها

تمكَّنت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل مع 8314 إحالة خلال الفترة من 1-11 إلى 30-11 - 2021م.

وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة الإحالات الطبية لـ 99 حالة إنقاذ حياة من داخل المنطقة، و7 حالات من خارجها، فيما بلغ إجمالي عدد الإحالات للحالات الروتينية المنومة 1448 من داخل المنطقة، و149 من خارج المنطقة، إضافة إلى متابعة تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها .

كما تم التعامل مع 1962 إحالة طارئة من داخل المنطقة و240 إحالة طارئة من خارج المنطقة .

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مستشفيات "صحة عسير" تباشر 8314 حالة خلال شهر
سبق

تمكَّنت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل مع 8314 إحالة خلال الفترة من 1-11 إلى 30-11 - 2021م.

وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة الإحالات الطبية لـ 99 حالة إنقاذ حياة من داخل المنطقة، و7 حالات من خارجها، فيما بلغ إجمالي عدد الإحالات للحالات الروتينية المنومة 1448 من داخل المنطقة، و149 من خارج المنطقة، إضافة إلى متابعة تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها .

كما تم التعامل مع 1962 إحالة طارئة من داخل المنطقة و240 إحالة طارئة من خارج المنطقة .

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
08:50 PM

مستشفيات "صحة عسير" تباشر 8314 حالة خلال شهر

تابعت تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تمكَّنت الفِرق الطبية بمستشفيات صحة عسير من التعامل مع 8314 إحالة خلال الفترة من 1-11 إلى 30-11 - 2021م.

وتابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمنطقة الإحالات الطبية لـ 99 حالة إنقاذ حياة من داخل المنطقة، و7 حالات من خارجها، فيما بلغ إجمالي عدد الإحالات للحالات الروتينية المنومة 1448 من داخل المنطقة، و149 من خارج المنطقة، إضافة إلى متابعة تحويل 4409 حالات للعيادات الخارجية من داخل المنطقة وخارجها .

كما تم التعامل مع 1962 إحالة طارئة من داخل المنطقة و240 إحالة طارئة من خارج المنطقة .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

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