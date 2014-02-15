من التبغ والأغذية إلى التعليم.. قراءة رقمية في أسعار الجملة والتضخم بالسعودية

تصدّرها قسم السلع القابلة للنقل بنسبة 20.9 % ثم الزراعة والصيد بـ12.7 %

ارتفع معدل أسعار الجملة في السعودية، خلال يناير الماضي، بنحو 12.3 % مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وبحسب بيانات "الهيئة العامة للإحصاء"، فقد تصدّر قسم السلع القابلة للنقل عدا المعدنية بنسبة 20.9 %، كما ارتفع قسم منتجات الزراعة وصيد الأسماك 12.7 % وقسم المنتجات المعدنية بنسبة 7.7 %.

وسجل قسم الخامات والمعادن 5.8 %، تلاه قسم منتجات الغذاء والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 3.6 %.

كما ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، 1.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

وبحسب بيانات "الهيئة العامة للإحصاء" ارتفاع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع أسعار قسم التعليم 6.3 %، وقسم النقل 4.9 %، والأغذية والمشروبات، فيما انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 1.3 % والملابس والأحذية 1.8%.