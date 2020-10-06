الحكومة الألمانية تشتري أكثر من 40 ألف كمبيوتر ليعمل موظفوها من المنزل

قالت: مكتبي ومحمول ولوحي بملحقاتها بقيمة إجمالية بلغت 93.5 مليون يورو

اشترت الحكومة الألمانية خلال أزمة كورونا أكثر من 40 ألف جهاز كمبيوتر حتى يتمكن موظفوها في الوزارات والهيئات التابعة لها من العمل في المنزل.

وجاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من خبيرة شؤون الاستهلاك في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كاتارينا فيلكوم، أنه خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر هذا العام اشترت الحكومة 40 ألفًا و728 جهاز كمبيوتر مكتبي ومحمول ولوحي بملحقاتها بقيمة بلغ إجماليها 93.5 مليون يورو.

وقالت فيلكوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إنه من الجيد أن تشتري الحكومة الأجهزة "بسرعة البرق" حتى يتمكن المسؤولون من العمل من المنزل أثناء الأزمة، منتقدة في المقابل بطء تدفق الأموال من حزمة الدعم الرقمي للمدارس، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المدارس، والتي تم إطلاقها قبل عام.

وقالت: "لأن إجراءات المدارس معقدة للغاية؛ لم يكن من الممكن سوى توفير أجهزة بقيمة 15.7 مليون يورو للتلاميذ"، مضيفة أنه لا يمكن إظهار بشكل أوضح من ذلك أن فرص الرقمنة للمواطنين لا تحظى بالأولوية لدى الحكومة الألمانية.