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ألمانيا.. وقف بناء مصنع للسيارات والبطاريات لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين

نجحت حملة شنها المعارضون لإنشاء مصنع للسيارات والبطاريات لشركة تيسلا بالقرب من العاصمة برلين لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين.

وألزمت محكمة في ألمانيا، شركة تيسلا، بتعليق استعداداتها لبناء مصنع في البلد؛ وذلك بعد حملة شَنّها نشطاء بمجال الحفاظ على البيئة.

الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، كانت تقوم بعملية إخلاء غابة بالقرب من العاصمة برلين؛ تمهيدًا لإنشاء أول مصانعها الأوروبية للسيارات والبطاريات.

لكن المعارضين لهذا المشروع قالوا إنه يهدد موطن السحالي والثعابين؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وأمرت محكمة في فرانكفورت "إن دير أودر" بوقف إزالة الغابات لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صدر أمر قضائي مماثل ضد مصنع تيسلا، الذي ينتمي لفئة من المصانع تُعرف باسم "غيغا فاكتوري"، في غرينهيد بولاية براندنبورغ الشرقية.

وجاء الحكم السابق بعد إثارة مخاوف بشأن الحياة البرية وإمدادات المياه في المنطقة.

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ألمانيا.. وقف بناء مصنع للسيارات والبطاريات لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين
سبق

نجحت حملة شنها المعارضون لإنشاء مصنع للسيارات والبطاريات لشركة تيسلا بالقرب من العاصمة برلين لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين.

وألزمت محكمة في ألمانيا، شركة تيسلا، بتعليق استعداداتها لبناء مصنع في البلد؛ وذلك بعد حملة شَنّها نشطاء بمجال الحفاظ على البيئة.

الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، كانت تقوم بعملية إخلاء غابة بالقرب من العاصمة برلين؛ تمهيدًا لإنشاء أول مصانعها الأوروبية للسيارات والبطاريات.

لكن المعارضين لهذا المشروع قالوا إنه يهدد موطن السحالي والثعابين؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وأمرت محكمة في فرانكفورت "إن دير أودر" بوقف إزالة الغابات لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صدر أمر قضائي مماثل ضد مصنع تيسلا، الذي ينتمي لفئة من المصانع تُعرف باسم "غيغا فاكتوري"، في غرينهيد بولاية براندنبورغ الشرقية.

وجاء الحكم السابق بعد إثارة مخاوف بشأن الحياة البرية وإمدادات المياه في المنطقة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:33 AM

ألمانيا.. وقف بناء مصنع للسيارات والبطاريات لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت حملة شنها المعارضون لإنشاء مصنع للسيارات والبطاريات لشركة تيسلا بالقرب من العاصمة برلين لأنه يهدد موطن السحالي والثعابين.

وألزمت محكمة في ألمانيا، شركة تيسلا، بتعليق استعداداتها لبناء مصنع في البلد؛ وذلك بعد حملة شَنّها نشطاء بمجال الحفاظ على البيئة.

الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، كانت تقوم بعملية إخلاء غابة بالقرب من العاصمة برلين؛ تمهيدًا لإنشاء أول مصانعها الأوروبية للسيارات والبطاريات.

لكن المعارضين لهذا المشروع قالوا إنه يهدد موطن السحالي والثعابين؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وأمرت محكمة في فرانكفورت "إن دير أودر" بوقف إزالة الغابات لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صدر أمر قضائي مماثل ضد مصنع تيسلا، الذي ينتمي لفئة من المصانع تُعرف باسم "غيغا فاكتوري"، في غرينهيد بولاية براندنبورغ الشرقية.

وجاء الحكم السابق بعد إثارة مخاوف بشأن الحياة البرية وإمدادات المياه في المنطقة.

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