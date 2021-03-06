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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 378 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا

وفق إجراءات وتدابير وقائية محددة مع الالتزام بالكمامات والمطهرات

أعيد افتتاح دور السينما في نيويورك بعد عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كما أعطى مسؤولو الصحة في كاليفورنيا الضوء الأخضر لديزني لاند وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها.

وفتحت دور السينما بطاقة استيعابية 25%، مع ما لا يزيد على 50 شخصًا لكل دار، التزامًا بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها حاكم الولاية أندرو كومو في فبراير.

وسيتعين على رواد السينما، بحسب "روسيا اليوم"، وضع كمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، والتي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما.

وأعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر، أمس الجمعة، لديزني لاند، التابعة لوالت ديزني، وغيرها من المتنزهات الترفيهية، لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل، بعد إغلاق دام نحو عام بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا: إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20% و30%.

وقال كين بوتروك رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان: إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

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بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا
سبق

أعيد افتتاح دور السينما في نيويورك بعد عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كما أعطى مسؤولو الصحة في كاليفورنيا الضوء الأخضر لديزني لاند وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها.

وفتحت دور السينما بطاقة استيعابية 25%، مع ما لا يزيد على 50 شخصًا لكل دار، التزامًا بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها حاكم الولاية أندرو كومو في فبراير.

وسيتعين على رواد السينما، بحسب "روسيا اليوم"، وضع كمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، والتي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما.

وأعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر، أمس الجمعة، لديزني لاند، التابعة لوالت ديزني، وغيرها من المتنزهات الترفيهية، لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل، بعد إغلاق دام نحو عام بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا: إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20% و30%.

وقال كين بوتروك رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان: إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
03:39 PM

بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا

وفق إجراءات وتدابير وقائية محددة مع الالتزام بالكمامات والمطهرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعيد افتتاح دور السينما في نيويورك بعد عام من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كما أعطى مسؤولو الصحة في كاليفورنيا الضوء الأخضر لديزني لاند وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها.

وفتحت دور السينما بطاقة استيعابية 25%، مع ما لا يزيد على 50 شخصًا لكل دار، التزامًا بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها حاكم الولاية أندرو كومو في فبراير.

وسيتعين على رواد السينما، بحسب "روسيا اليوم"، وضع كمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، والتي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما.

وأعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر، أمس الجمعة، لديزني لاند، التابعة لوالت ديزني، وغيرها من المتنزهات الترفيهية، لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل، بعد إغلاق دام نحو عام بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا: إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20% و30%.

وقال كين بوتروك رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان: إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

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