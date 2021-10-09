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الرئيس التنفيذي للأرصاد يوجّه بدراسة تكرار ظاهرة "الشاهقة المائية"

لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة

وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الإدارات المختصة، بالمركز بعمل دارسة وافية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" في بعض مناطق المملكة الساحلية على البحر الأحمر خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي: إن "من مهام المركز، استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها خاصة النادرة منها، وإن الهدف من دراستها وتسجيلها مناخيًّا أن تكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة، وإن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان".

وأضاف: "هذا يجعلنا مهتمين بها وبدراستها علميًّا، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكراره وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة وإدراجها في السجلات المناخية للمركز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس التنفيذي للأرصاد يوجّه بدراسة تكرار ظاهرة "الشاهقة المائية"
سبق

وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الإدارات المختصة، بالمركز بعمل دارسة وافية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" في بعض مناطق المملكة الساحلية على البحر الأحمر خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي: إن "من مهام المركز، استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها خاصة النادرة منها، وإن الهدف من دراستها وتسجيلها مناخيًّا أن تكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة، وإن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان".

وأضاف: "هذا يجعلنا مهتمين بها وبدراستها علميًّا، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكراره وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة وإدراجها في السجلات المناخية للمركز".

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
05:01 PM

الرئيس التنفيذي للأرصاد يوجّه بدراسة تكرار ظاهرة "الشاهقة المائية"

لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وجّه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الإدارات المختصة، بالمركز بعمل دارسة وافية حول تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" في بعض مناطق المملكة الساحلية على البحر الأحمر خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي: إن "من مهام المركز، استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة وتدوينها ومراقبة المستجدات فيها خاصة النادرة منها، وإن الهدف من دراستها وتسجيلها مناخيًّا أن تكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة، وإن ظاهرة الشاهقة المائية تُعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة منها جدة وينبع وجازان".

وأضاف: "هذا يجعلنا مهتمين بها وبدراستها علميًّا، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكراره وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة وإدراجها في السجلات المناخية للمركز".

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