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ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين و10 كجم شبو و5 كجم هيروين في الرياض والشرقية

إيقاف 5 متهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد "النجيدي" أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم خمسة متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين و10 كجم شبو و5 كجم هيروين في الرياض والشرقية
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد "النجيدي" أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم خمسة متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
03:19 PM

ضبط 4 ملايين قرص أمفيتامين و10 كجم شبو و5 كجم هيروين في الرياض والشرقية

إيقاف 5 متهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر وخمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد "النجيدي" أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم خمسة متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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