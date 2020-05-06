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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

بالصور.. 8 مطارات عربية تستعد لإعادة التشغيل.. تعرف عليها

بعد تعليق استمر أكثر من 55 يوماً.. والبداية من 16 مايو

بدأ العديد من مطارات الدول العربية الاستعدادات لبدء إعادة التشغيل في 16 مايو القادم بعد تعليق استمر أكثر من 55 يوماً؛ بسبب تفشى فيروس "كورونا"، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحية العالمية، ويعد التباعد الاجتماعي أهم بنود بروتوكول إعادة التشغيل مرة أخرى.

وتضم قائمة المطارات التي تستعد على قدم وساق مطارات دبي وأبوظبي والشارقة والقاهرة وبيروت وعمان وتونس والكويت، حيث بدأت الاستعدادات بتوفير أجهزة الكشف الحراري واللوحات الإرشادية الجديدة؛ مثل التباعد الجسمي ونصائح التطهير والتعقيم تحمل إرشادات بنظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية والعلامات الأرضية لوضع دوائر للوقوف عليها في حالة وجود زحام.

وكانت مطارات القاهرة ودبي وأبو ظبي في مقدمة المطارات التي اتخذت استعداداتها بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لاستئناف الرحلات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالصور.. 8 مطارات عربية تستعد لإعادة التشغيل.. تعرف عليها
سبق

بدأ العديد من مطارات الدول العربية الاستعدادات لبدء إعادة التشغيل في 16 مايو القادم بعد تعليق استمر أكثر من 55 يوماً؛ بسبب تفشى فيروس "كورونا"، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحية العالمية، ويعد التباعد الاجتماعي أهم بنود بروتوكول إعادة التشغيل مرة أخرى.

وتضم قائمة المطارات التي تستعد على قدم وساق مطارات دبي وأبوظبي والشارقة والقاهرة وبيروت وعمان وتونس والكويت، حيث بدأت الاستعدادات بتوفير أجهزة الكشف الحراري واللوحات الإرشادية الجديدة؛ مثل التباعد الجسمي ونصائح التطهير والتعقيم تحمل إرشادات بنظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية والعلامات الأرضية لوضع دوائر للوقوف عليها في حالة وجود زحام.

وكانت مطارات القاهرة ودبي وأبو ظبي في مقدمة المطارات التي اتخذت استعداداتها بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لاستئناف الرحلات.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:48 PM

بالصور.. 8 مطارات عربية تستعد لإعادة التشغيل.. تعرف عليها

بعد تعليق استمر أكثر من 55 يوماً.. والبداية من 16 مايو

A A A
خالد خليل - الرياض
8
13,139

بدأ العديد من مطارات الدول العربية الاستعدادات لبدء إعادة التشغيل في 16 مايو القادم بعد تعليق استمر أكثر من 55 يوماً؛ بسبب تفشى فيروس "كورونا"، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحية العالمية، ويعد التباعد الاجتماعي أهم بنود بروتوكول إعادة التشغيل مرة أخرى.

وتضم قائمة المطارات التي تستعد على قدم وساق مطارات دبي وأبوظبي والشارقة والقاهرة وبيروت وعمان وتونس والكويت، حيث بدأت الاستعدادات بتوفير أجهزة الكشف الحراري واللوحات الإرشادية الجديدة؛ مثل التباعد الجسمي ونصائح التطهير والتعقيم تحمل إرشادات بنظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية والعلامات الأرضية لوضع دوائر للوقوف عليها في حالة وجود زحام.

وكانت مطارات القاهرة ودبي وأبو ظبي في مقدمة المطارات التي اتخذت استعداداتها بكل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لاستئناف الرحلات.

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