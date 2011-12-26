السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها
عُثر عليه سكرانًا ومعه حقيبة بها ذراعا الفتاة المبتوران
قضت محكمة في روسيا بالحكم بالسجن 12 عامًا ونصف العام على المؤرخ أوليغ سوكولوف، البالغ من العمر 63 عامًا، اعترف بقتل حبيبته الطالبة بالرصاص وتقطيع أوصالها، في مدينة سانت بطرسبرغ؛ طبقاً لـ"بي بي سي".
"سوكولوف" الخبير بحروب نابليون، أقرّ بأنه مذنب بقتل أنستازيا يشينكو التي كان عمرها 24 عامًا. وعُثر على المؤرخ سكرانًا في نهر في نوفمبر 2019، ومعه حقيبة ظهر بها ذراعا الفتاة المبتوران. وطُرد القاتل من الجامعة ومن مؤسسة أكاديمية أخرى كان يعمل بها في فرنسا.
واعترف سوكولوف في المحكمة بإطلاق أربع رصاصات على يشينكو، قبل تقطيع أوصالها باستخدام منشار وسكين مطبخ. وعثر أيضًا على مسدس صاعق في حقيبته.
السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-26
قضت محكمة في روسيا بالحكم بالسجن 12 عامًا ونصف العام على المؤرخ أوليغ سوكولوف، البالغ من العمر 63 عامًا، اعترف بقتل حبيبته الطالبة بالرصاص وتقطيع أوصالها، في مدينة سانت بطرسبرغ؛ طبقاً لـ"بي بي سي".
"سوكولوف" الخبير بحروب نابليون، أقرّ بأنه مذنب بقتل أنستازيا يشينكو التي كان عمرها 24 عامًا. وعُثر على المؤرخ سكرانًا في نهر في نوفمبر 2019، ومعه حقيبة ظهر بها ذراعا الفتاة المبتوران. وطُرد القاتل من الجامعة ومن مؤسسة أكاديمية أخرى كان يعمل بها في فرنسا.
واعترف سوكولوف في المحكمة بإطلاق أربع رصاصات على يشينكو، قبل تقطيع أوصالها باستخدام منشار وسكين مطبخ. وعثر أيضًا على مسدس صاعق في حقيبته.
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:37 AM
السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها
عُثر عليه سكرانًا ومعه حقيبة بها ذراعا الفتاة المبتوران
قضت محكمة في روسيا بالحكم بالسجن 12 عامًا ونصف العام على المؤرخ أوليغ سوكولوف، البالغ من العمر 63 عامًا، اعترف بقتل حبيبته الطالبة بالرصاص وتقطيع أوصالها، في مدينة سانت بطرسبرغ؛ طبقاً لـ"بي بي سي".
"سوكولوف" الخبير بحروب نابليون، أقرّ بأنه مذنب بقتل أنستازيا يشينكو التي كان عمرها 24 عامًا. وعُثر على المؤرخ سكرانًا في نهر في نوفمبر 2019، ومعه حقيبة ظهر بها ذراعا الفتاة المبتوران. وطُرد القاتل من الجامعة ومن مؤسسة أكاديمية أخرى كان يعمل بها في فرنسا.
واعترف سوكولوف في المحكمة بإطلاق أربع رصاصات على يشينكو، قبل تقطيع أوصالها باستخدام منشار وسكين مطبخ. وعثر أيضًا على مسدس صاعق في حقيبته.