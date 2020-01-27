شاهد من الطائف.. استعادة 700 ألف م٢ من أراضٍ حكومية متعدى عليها

إزالة "غرف وبتر عشوائية وحوائط".. ورقابة لضمان عدم تكرار الإشغالات

استعادت أمانة محافظة الطائف 700 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بالسيل الصغير؛ بعد أن نفذت عمليات إزالة لإحداثات غير نظامية قام بها متعدون على الأراضى.

وتمثلت التعديات المضبوطة في إقامة غرف سكينة، وبتر عشوائية، وحوائط إسمنتية، والعديد من أشكال التعديات المختلفة، حيث كانت الفرق الرقابية قد نفذت حملة سبقت عملية الإزالة لرصد مواقع التعديات، والتأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين.

وباشرت آليات الأمانة بالتعاون مع لجنة التعديات، والجهات الأمنية أعمال الإزالة الفورية من خلال طمس معالم التعدي وهدم التجاوزات على الأراضي الحكومية، تحقيقًا لهدف أمانة الطائف في القضاء التام على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية؛ وذلك للاستفادة منها في تقديم خدمات تطويرية مستقبلاً تخدم أهالي الطائف وزوارها.

وأشارت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيانٍ لها، إلى أن الأمانة ممثلةً في 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات تتعامل بشكل فوري مع كل التعديات القائمة على أراضٍ حكومية بيضاء بمختلف أشكال التعدي، كما يتم إدراج المساحات المعتدى عليها ضمن برنامج الرقابة الدورية؛ لضمان سلامتها من الإحداثات والإشغالات غير النظامية باستمرار.