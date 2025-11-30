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"فلكية جدة": انتهاء الحركة التراجعية لنبتون الأربعاء.. ليعود إلى حركته المعتادة شرقاً

أبو زاهرة: ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب نبتون سيصل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الأربعاء 01 ديسمبر 2021، عند الساعة 04:10 مساءً بتوقيت مكة (01:10 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك.

ولفت أبو زاهرة، إلى أن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

وأضاف أن الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعياً نحو الغرب، فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس، لكن وكما يشاهد من الأرض، فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءاً من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

ودخل كوكب نبتون في الحركة التراجعية في 25 يونيو 2021، وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في الاتجاه نفسه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

وقال أبوزاهرة إن الذي حدث أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر، لكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته أبداً.

وتابع، لقد عبرت الكرة الأرضية في 14 سبتمبر 2021 بين نبتون والشمس في ظاهرة تسمى "التقابل"، وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في أقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن أفضل الأشهر لرؤية نبتون قد انتهت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": انتهاء الحركة التراجعية لنبتون الأربعاء.. ليعود إلى حركته المعتادة شرقاً
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب نبتون سيصل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الأربعاء 01 ديسمبر 2021، عند الساعة 04:10 مساءً بتوقيت مكة (01:10 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك.

ولفت أبو زاهرة، إلى أن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

وأضاف أن الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعياً نحو الغرب، فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس، لكن وكما يشاهد من الأرض، فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءاً من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

ودخل كوكب نبتون في الحركة التراجعية في 25 يونيو 2021، وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في الاتجاه نفسه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

وقال أبوزاهرة إن الذي حدث أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر، لكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته أبداً.

وتابع، لقد عبرت الكرة الأرضية في 14 سبتمبر 2021 بين نبتون والشمس في ظاهرة تسمى "التقابل"، وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في أقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن أفضل الأشهر لرؤية نبتون قد انتهت.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:12 AM

"فلكية جدة": انتهاء الحركة التراجعية لنبتون الأربعاء.. ليعود إلى حركته المعتادة شرقاً

أبو زاهرة: ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب نبتون سيصل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الأربعاء 01 ديسمبر 2021، عند الساعة 04:10 مساءً بتوقيت مكة (01:10 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً حركته باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى حركته المعتادة باتجاه الشرق بدلاً من ذلك.

ولفت أبو زاهرة، إلى أن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تحدث لجميع الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من اجتيازها حالة التقابل.

وأضاف أن الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط، فالكوكب لم يتوقف ولم يتحرك تراجعياً نحو الغرب، فالمشتري مثل كل الكواكب الخارجية دائماً يتحرك نحو الشرق في مداره حول الشمس، لكن وكما يشاهد من الأرض، فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءاً من الوقت كل سنه تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم .

ودخل كوكب نبتون في الحركة التراجعية في 25 يونيو 2021، وتوقفت حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في الاتجاه نفسه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً.

وقال أبوزاهرة إن الذي حدث أثناء حركة الأرض في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" بأن الكوكب بدأ يتحرك الى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر، لكن في الفضاء فإن الكوكب لم يتوقف ولم يعكس حركته أبداً.

وتابع، لقد عبرت الكرة الأرضية في 14 سبتمبر 2021 بين نبتون والشمس في ظاهرة تسمى "التقابل"، وكان ذلك الوقت الأفضل لرصد الكوكب حيث كان في أقرب نقطة بالنسبة لنا، ومع انتهاء الحركة التراجعية هذا يعني بأن أفضل الأشهر لرؤية نبتون قد انتهت.

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