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"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

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الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
07:28 PM

الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة  بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

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