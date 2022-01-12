ضحايا كورونا.. 174 وفاة بالبرازيل و19 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم أمس، تسجيل 70765 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و629460 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 620238.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 19 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و22014 حالة وفاة.