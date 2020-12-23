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شرطة الجوف تضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بلبس الكمامة

ضبطت شرطة منطقة الجوف عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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شرطة الجوف تضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بلبس الكمامة
سبق

ضبطت شرطة منطقة الجوف عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:45 PM

شرطة الجوف تضبط مخالفين للائحة الحد من التجمعات وعدم الالتزام بلبس الكمامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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ضبطت شرطة منطقة الجوف عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة الجوف خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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