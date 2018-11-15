فيديو من البوسنة يحمل شهادة ليبي بعناية السعودية بمسلمي البلقان.. ماذا قال؟

أشار لبناء المملكة أكبر صرح إسلامي يتمثل في جامع ومركز الملك فهد بسراييفو

ترجم "علي فضيل" مسن ومعاق من دولة ليبيا مقيم بالبوسنة والهرسك، شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة بقوله: "الله يديم على السعودية الخير والأمن لقاء ما قدمت للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة"، مشيراً إلى بناء المملكة أكبر صرح إسلامي بدولة البوسنة والهرسك وهو جامع ومركز الملك فهد بسراييفو.

جاء ذلك، عبر مقطع فيديو، تحدث فيه عقب أدائه صلاة الجمعة في جامع الملك فهد الثقافي بسراييفو الذي اكتظ بالمصلين اليوم، وسط خدمات متكاملة قدمتها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ووصف "فضيل" الجامع بالمنارة من منارات الخير والصرح الإسلامي الكبير الذي سيظل شاهدًا تاريخيًا على عناية المملكة وخدمتها لمسلمي البلقان، سائلاً الله أن يديم أمنها ورخاءها واستقرارها.

يُذكر أن جامع الملك فهد يُعد واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان, كما يُعد أكبر جامع نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في جمهورية البوسنة والهرسك, في منطقة كثافة سكانية تزيد عن 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو بالبوسنة والهرسك.

ويضم المسجد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في عام 2018م , مركزاً ثقافياً يشتمل على قاعة للمحاضرات تستوعب 300 شخص، ومكتبة مركزية تحتوي أكثر من 10 آلاف عنوان بشكل مبدئي مزودة بقاعات للاطلاع، ووحدات للبحث وخلايا استماع ونسخ للأشرطة السمعية والبصرية، ووحدة للحاسب الآلي ومعملاً لتعليم اللغة العربية، إضافة إلى المرافق والخدمات المساندة .

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد، مشروعات متنوعة منها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين, ومشروع توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور, كما تقيم الوزارة عدداً من الدورات العلمية والبرامج والمناشط الدعوية خلال شهر رمضان المبارك في البوسنة والهرسك من خلال هذا المركز.